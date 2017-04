Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Okçular Vakfı'nda düzenlenen "Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Yolunda" basın toplantısına katıldı. Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eserin New York'ta bir müzayede evi tarafından satışa sunulmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.Bakan Avcı, "Bugün New York Metropolitan'da Christie's müzayede evi tarafından organize edilen bir müzayede var. Burada da Anadolu kaynaklı bir heykelciğinin satışa sunulduğunu öğrendik. Bunun üzerine Washington'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğimiz üzerinden, Büyük elçiliğimiz ve New York Başkonsolosluğumuzla temasa geçerek, bu satışın durdurulması ve muhtemel alıcı adaylarının da bunun Türkiye'den kaçırılmış bir eser olduğunun bilinmesini sağlamak için girişimde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin açık mektubu New York Times gazetesinde"

Türkiye'ye ait eserin alınması için girişimde bulunulduğunu ifade eden Bakan Nabi Avcı, "Müzayede eviyle düne kadar temaslarımız devam etti. Bugün New York Times gazetesinde tam sayfa açık mektubumuz yayınlanacak inşallah. Bu ilanda doğrudan ilgili müesseseyi hedef almadan bir farkındalık oluşturmak için daha önce benzer eserleri elde eden, uluslararası hukuka ve ahlaka uygun olarak bunları Türkiye'ye iade eden müzelere, kuruluşlara ve kişilere teşekkür ettik. Bu açık mektubumuzda UNESCO'nun bu konuyla ilgili açık sözleşmelerin hükümleri hatırlatıldı. Buna rağmen düne kadar bu müzakerelerimizden bir sonuç alamadık ama mahkeme bu arada bir karar verdi. Mahkemenin geçici kararı şöyle: Christie's Müzayede Evi, bu eseri 60 gün boyunca satın alacak olan kişiye teslim edemeyecek ve ödeme kabul edemeyecek. İkincisi bu eser açık arttırılmaya çıkarıldığı zaman sunucu bu eser üzerinde Türkiye'nin hak ve malikiyet iddiası olduğunu, bununla ilgili de bir dava sürecinin yürürlükte olduğunu orada açıkça ifade etmek mecburiyetinde" dedi.

"Bu, 200 yıldır devam eden büyük bir soygunun parçasıdır"

Olayın bir eserin iadesinden öte bir konu olduğunu dile getiren Nabi Avcı, "Biz, mahkemenin verdiği bu iki aylık süre içerisinde de Türkiye'ye aidiyeti konusunda gerekli bilimsel raporları onları daha derli toplu hale getirip mahkemeye sunarak bu eserin ülkemize iadesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu, herhangi bir eserin iadesinden ibaret bir konu değildir. Bu, 200 yıldır devam eden büyük bir soygunun parçasıdır" diye konuştu.

"UNESCO, dünyanın 5'ten büyük olmadığını gösteren nadir BM kuruluşlarından biridir"

UNESCO'nun bu konuda adil bir süreç yürüttüğünü belirten Bakan Avcı, "UNESCO'da bu konu daha adil yöntemlerle çözülme imkanına sahiptir. UNESCO dünyanın 5'ten büyük olmadığını gösteren nadir Birleşmiş Milletler kuruluşlarından biridir. Biz, UNESCO'nun gerek bu konuda gerek kültürel varlıkların muhafazası konusunda gösterdikleri hakkaniyete uygun tutumlar sebebiyle de UNESCO yürütme kuruluna teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Mevlana Müzesi'ndeki çalışma durduruldu"

Konya Mevlana Müzesi'nin içerisine yapılacak olan ek binanın yapımı sırasında 600 yıllık bir mezar ortaya çıkmasıyla ilgili sorunun sorulması üzerine de Bakan Avcı şunları söyledi:

"Belediye tarafından yapılan çalışma sırasında mezar nişaneleri ortaya çıkar çıkmaz, Konya İl Kültür Müdürlüğümüzü arayarak gerekli talimat verildi. Çalışma durduruldu. Bugün de Konya'daki koruma kurulu bununla ilgili nihai kararı verecek. Oranın asli hüviyetine uygun, geleneklerimize, inancımıza uygun bir biçimde muhafazası için gerekli tedbir alınacak. Alternatif yerler var. Daha önce de biz Konya Büyükşehir Belediyesine müze olarak yapılması düşünülen ek binanın şuanda çalışmaların sürdürüldüğü, durdurulduğu yerde değil de onun sağında daha uygun bir yer var ama oranın da ön arkeolojik incelemesi yapıldıktan sonra yapılmasının uygun olacağını söyledik."