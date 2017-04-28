Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim, Gümüşsuyu'ndaki Alman Konsolosluğu yetkilileri şüpheli buldukları bir paketin incelenmesi için polisten yardım istedi. Başvuru üzerine binaya uzman ekip gönderildi. Kargo kabul bölümünde bulunan paketin, beklenenden daha büyük boyutlu olduğu için dikkati çektiği, yetkililerin bu durumu şüpheli bulması üzerine polise başvurdukları öğrenildi.

PAKETTEN BİLGİSAYAR PARÇALARI ÇIKTI

Başkonsolosluğa gelen bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Paketten bilgisayar parçaları çıktı.