Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Yazar Cem Küçük, Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı olduğunu ve kutlu doğum haftasıyla alakalı ''Mesela 29 Mayıs 1453'ün ya da ne bileyim 18 Mart 1915'in yıl dönümlerini de kameri takvime göre kutlayalım. İstanbul'un Fethi'ni Mayıs'ta değil, Ocak'ta kutlasak ne olur ki?'' yazısındaki alaylı bölümü hakkında konuşan Gazeteci Yazar Cem Küçük, ''Peyfamber Efendimizin doğumuyla, İstanbul'un fethiyle yada kutlu doğumun arasında nasıl bir şey var. Bunun söylediklerini Kemalistler ve Atatürkçüler söylüyor. Bula bula bunu mu buldu. Taşgetiren bu kadar mı aciz bir adamsın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin de, FETÖ'cülerin en sevdiği model Taşgetiren'dir'' diye konuştu.



Taşgetiren'in yıllarca FETÖ'nün yayın organlarında yazı yazdığını belirten Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur, ''Kutlu Doğum FETÖ'cülerin tezgahı denmeye başlandığı anda Taşgetiren kuyruğuna basılmış kedi gibi zıpladı. Niye zıpladığını ben anlıyorum. Referandum öncesi sinsi sinsi hayır dedi. Muhtemelen bu kadar 'Hayır'ı ima ettikten sonra da sandıkta da 'Hayır' oyu kullanmıştır'' dedi.