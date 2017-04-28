Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'nin farklı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda 6 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı da teslim oldu.

OPERASYON KASK KAMERASINA YANSIDI

Bu 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

ÖZEL TİMLER SIZDI

Aliboğazı Vadisi içindeki PKK sığınak ve kamplarının bulunduğu bölgeye önceki gün 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli timlerin yaptığı sızmanın ardından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında başlayan çatışmalar sürüyor.

ÇATIŞMA ÇIKTI: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugün aynı bölgedeki teröristlere 50 metre kadar yaklaşan güvenlik güçleri ile "Teslim ol" çağrılarına karşılık silahla ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. Aynı şekilde güvenlik güçleriyle çatışan ve sığınak içerisinde oldukları kameralara da yansıyan 4 terörist güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu. Teröristlerin teslim olma anları da saniye saniye kaydedildi.

2 GÜNDE 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu bölgede devam eden operasyonlarda dün 2, bugün de 1 olmak üzere toplam 3 terörist öldürülürken, dün 8, bugün de 4 olmak üzere toplam 12 terörist bu bölgede güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.

TUNCELİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, 28 Nisan 2017 tarihinde güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, gelişmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

TSK'NIN AÇIKLAMASI

İlerleyen saatlerde TSK tarafından yağılan açıklamada, aynı bölgede 5 kadın teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 5 kadın teröristin daha etkisiz hale getirilmesi sonucunda, bu bölgede etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu terörist sayısı 10'a yükseldi.

Kadın teröristler, bilahare yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirildi.