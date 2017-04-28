Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte valilikten yapılan o açıklama;

"1 Mayıs İşçi Bayramı’ Nedeniyle Gerçekleştirilecek Açık Hava Toplantılarına İlişkin Duyuru

1 Mayıs Pazartesi günü, ‘1 Mayıs İşçi Bayramı’ nedeniyle ilimizde Türk-İş Konfederasyonu’nun 10.00-17.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda, KESK ve DİSK’in 11.00-17.00 saatleri arasında Kolej Meydanı’nda düzenleyecekleri kutlamalar için gelecek olan vatandaşlarımız, poşet, çanta vb. malzemelerle alana alınmayacaktır. Bu nedenle kutlamalara katılacak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için poşet, çanta vb. eşyalarla gelmemeleri gerekmektedir.