Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına bu akşam üzeri zırhlı araçlar konuşlandırdı. Ağır silahlarla donatılmış zırhlı araçların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 gündür operasyon düzenlediği ve sınır hattının gerisinden Türkiye'ye saldıran terör örgütü YPG'i korumak için gönderildiği öğrenildi.

"SINIR HATTI BOYUNCA KONUŞLANDIRILIYOR"

Rus haber sitesi Sputnik'in haberine göre terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG kaynakları, ABD askerlerinin akşam saatlerinden itibaren konuşlandırdığı zırhlı araçlar sadece Tel Abyad sınırına değil, Kobani'den Kamışlı'ya kadar tüm sınır hattında kalkan oluşturduğunu açıkladı.

"GÜÇLERİ TÜRKİYE SINIRINA GÖNDERİRİZ"

Sputnik'e konuşan YPG'li terörist ise, örgütün bu son hamleyle ne kadar şımardığını açıkça ortaya koydu.

Bir yandan ABD'ye şantaj yapan terörist, bir yandan da Türkiye'yi tehdit ederek "Türkiye'nin bize saldırmasını önlemek için ABD'yle görüştük. ABD'ye, Türkiye'nin bir kez daha saldırması halinde Rakka operasyonunu durduracağımızı ve tüm gücümüzü sınıra kaydıracağımızı söyledik. Onlar da saldırıların kesilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ettiler." dedi.