Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kutlu Doğum Haftası’nın nisan ayına sabitlenmesinin bir FETÖ projesi olduğuna yönelik haberimizin yankıları sürüyor. Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, gazetemize gönderdiği açıklamasında Kutlu Doğum Haftası’nın miladi takvime bağlanmasının, o dönem de tepki gördüğünü söyledi. Bunun üzerine 2001 yılında hicri takvime geri dönüldüğünü ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

Kutlu Doğum Haftası 1989-1993 yılları arasında Peygamberimizin doğum günü olan 12 Rebiü’levvel’e denk gelecek şekilde yapılmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun teklifi üzerine 1994-2000 yılları arasında 20 Nisan’dan itibaren kutlama programları icra edilmiştir. Ancak Kutlu Doğum Haftası’nın bu tarihe alınması, birçok vatandaşımız tarafından ‘Peygamberimizin doğumu Mevlid Kandili ile kutlanmaktadır. Sonradan ihdas edilen Kutlu Doğum Haftası ile Hazreti Muhammed’in doğum tarihi saptırılmıştır’ şeklindeki eleştiriler dillendirilmeye başlanmıştır. Bunun üzerine Kutlu Doğum Haftasının Peygamberimizin doğum günü olan 12 Rebiü’levvel’de kutlanması çalışması yeniden başlatılmıştır. Kutlu Doğum Haftası 2001 yılında 1-7 Haziran, 2002 yılında 23-30 Mayıs, 2003 yılında 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanmıştır. Görevimden ayrılışımdan sonra 2004 yılından itibaren bugüne kadar kutlamalar miladi takvime göre nisan ayında gerçekleştirilmeye devam edilmiştir.