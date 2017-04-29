Teröristlerin döşediği EYP'ler teker teker imha edildi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla, sorumluluk bölgesinde alınan tedbirlere ve operasyonel faaliyetlere devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu bağlamda; Silvan ve Hazro ilçeleri kırsal alanında 26 Nisan 2017 günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-32 Operasyonu kapsamında operasyon birliklerince icra edilen temas araması sonucunda; toprağa gömülü vaziyette 3 adet jelikan bidon içerisinde 48 adet pil, 2 metre kablo ve 360 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ele geçirilmiş, Silvan ilçesi Dağarcık mezrası mülki sınırları içerisinde araziye tuzaklanmış vaziyette 6 adet 12’lık tüp içerisinde yaklaşık 300 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği bulunmuştur. Hani-Lice karayolu üzerinde 28 Nisan 2017 tarihinde icra edilen mayın/EYP araması esnasında, Hani ilçesi Kırım köyü Aka mezrası yol ayrımı bölgesinde karayolu üzerinde bulunan menfezde, 4 adet 25 kilogramlık bidon içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile güçlendirilmiş EYP düzeneği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş, tespit edilen EYP düzenekleri Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.