Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına konuk olan İlker Aycı, bazı sorulara açıklık getirdi.

BEDAVA LAPTOP VE İNTERNET DÖNEMİ HAFTAYA BAŞLIYOR

Çelik'in, "Laptop dağıtımına başlıyor musunuz?" sorusuna da cevap veren Aycı, "Evet Laptop dağıtımına başlıyoruz ve bunu da burdan belirteyim. Önümüzdeki hafta itibariyle başlıyor. Aynı zamanda ekonomideki yolcularımız için de yine ücretsiz Wİ-Fİ, ücretsiz internet sağlamak gibi ekonomide bize laptopunu teslim edenlere de bunu sağlamakla ilgili arkadaşlarımızla buna da başlayacağız." diye konuştu.

UYGULAMALAR İNGİLTERE VE ABD SEYAHATLERİNDE GEÇERLİ OLACAK

Aycı, bu uygulamaların yasaklı olan İngiltere ve Amerika seyahatlerinde yapılacağını vurguladı.

YASAKLAR THY'Yİ DURDURAMIYOR

Uçaklarda tomografi denilen ve uçağa giren herşeyin, olası bir takım patlayıcıların da tespit edildiği bir teknolojinin yakından da takip edildiğini belirten Aycı, "Başta Bakanlığımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığı'mız da yakın takip ediyor, biz de takip ediyoruz. Bu tip bir cihazın kullanılmaya başlanılması ile birlikte yasağın bize söylenen yazılı gerekçesi herhalde kalkmış oluyor." dedi.