Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmada 5 gün geride kaldı.Duruşmanın ilk 4 gününde mahkeme heyeti ve tarafların talepleriyle önceden belirlenen 18 tanık dinlendi. Duruşmanın 5. gününde de dava dosyasına gönderilen deliller ve tanık ifadeleri okundu.Savcı Ali Cenk Düzgün, toplanan delillerin yeterince açıklığa kavuştuğunu belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu.Mütalaasında eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, Ankara'daki villada darbe planlarının hazırlandığı toplantıya katıldığına işaret eden Düzgün, sanığın bu toplantıda suikastı gerçekleştirmekle görevlendirildiğini belirtti.

Öne çıkan deliller ve tanık ifadeleri

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, daha önce bilirkişiye çözümlenmesi için verilen suikast girişimi gecesi Marmaris'teki 112 Acil Servis hattına ait görüşme kayıtlarının saat 22.00 ile 03.00 arasındaki kısmının hazırlandığı kayıtları okudu.

Duruşmada okunan kayıtlara göre, bazı sanıkların iddialarının aksine bu saatler arasında Marmaris'te herhangi bir silahlı çatışma ve buna bağlı yaralanmayla ölüm olmadığı kaydedildi. Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker ile ilgili ambulans kayıtlarında ise saat 03.56'da ambulansın istendiği, 04.35'te olay yerinden ayrılan ambulansın 04.40'ta hastaneye ulaştığı belirtildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğünün darbe girişimi gecesine ilişkin 155 Polis İmdat hattı kayıtlarının da okunduğu duruşmada, ihbarlara göre sanıkları taşıyan helikopterlerin saat 03.03'te Marmaris'e geldikleri, 03.10'da helikopterlerden ateş açılmaya başlandığı netleştirildi.

"Adil Öksüz ile Sönmezateş'i villada birlikte gördüm"

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında "Şapka" kod adıyla gizli tanıklık yapan ancak mahkeme sürecinde kimliğini açıklayan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili Albay Hakan Bıyık, darbe girişiminin planlandığı Ankara'daki 3 katlı villada yapılan toplantıya Sönmezateş'in de katıldığını söyledi.Villada Sönmezateş'i gördüğünü anlatan Bıyık, "Adil Öksüz ile Sönmezateş, villanın mutfağındaki oturma grubunda sohbet ettiler." dedi.

Sönmezateş'in telefonla görüştüğü "Yarbay Hüseyin" bulunamadı

Sönmezateş'in darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini öğrenmek amacıyla telefonla görüştüğü "Yarbay Hüseyin"in kim olduğunu tespit edebilmek amacıyla tutuklu yargılanan eski yarbaylar Hüseyin Tanju Taşkıran ve Hüseyin Polatcı'nın ifadeleri alındı. İki tanık da Sönmezateş'in ifadelerinde geçen "Yarbay Hüseyin"in kendileri olmadığını iddia etti.