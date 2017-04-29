Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 15 Temmuz darbe girişimi, kumpas ve bazı kurumlardaki yapılanmalarına yönelik açılan 8 davanın ilk duruşması ile devam eden 16 davanın duruşmaları, İstanbul ağır ceza mahkemelerinin mayıs ayı takvimini doldurdu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar sürerken, tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalar da devam ediyor.

İstanbul'daki ağır ceza mahkemelerinde mayısta FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe davası" ile "FETÖ'nün uyuyan hücresi" olarak adlandırılan davanın yanı sıra 15 Temmuz'da Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 şüpheli askerin yargılandığı davaların da aralarında bulunduğu 8 davadaki sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Mayıs ayında ayrıca MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve CHP Milletvekili Enis Berbereoğlu'nun yargılandığı davaların yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği ve AKOM'un işgal edilmesi, "Casusluk ve yasa dışı dinleme davası", "Futbolda şikede kumpas"ın da aralarında bulunduğu 15 davanın sanıklarının ise yargılanmalarına devam edilecek.

İlk duruşmalar



- FETÖ'nün Sermaye Piyasası Kurulundaki (SPK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında firari Adil Öksüz'ün hem isminin hem de e-posta adresinin bilgisayarında kayıtlı olduğu tespit edilen sanık Mustafa Taşdemir'in de bulunduğu 2'si tutuklu 8 sanık hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar 2 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında hakim karşısına çıkacak.

- FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 80'i tutuklu 12'si firari olmak üzere 92 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek. Silivri Ceza ve infaz Kurumları karşısında yapılan binadaki salonda görülecek duruşma, 2 Mayıs Salı günü başlayacak ve hafta boyu devam edecek.

- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanık hakim karşısına çıkacak. FETÖ'nün ''uyuyan hücresi'' olarak adlandırılan dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Mayıs Pazartesi günü Silivri'de başlayacak ve perşembe gününe kadar sürecek.

- FETÖ/PDY'nin İTÜ yapılanmasına yönelik açılan ve 35 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 15 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülecek.

- FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu, haklarında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında 16 Mayıs'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

- FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle 61'i tutuklu 88 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 29 Mayıs'ta Silivri'de görülecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık, 29 Mayıs'ta Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısına yapılan binadaki salonda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 şüpheli asker hakkında dokuzar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması 29 Mayıs'ta Çağlayan'da başlayacak. Duruşmalar, 30 ve 31 Mayıs ile 1 Haziran'da devam edecek.

Devam eden duruşmalar

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik 87'si tutuklu 129 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın 6. duruşması, 2 Mayıs'ta Silivri Ceza ve infaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan duruşma salonunda İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

- FETÖ/PDY kapsamında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 143 polisin yargılandığı "casusluk ve yasa dışı dinleme" davasına 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 Mayıs'ta devam edilecek.

- FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgale gidenlere yardım etmek istedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan sanık askerlerin yargılandığı dava, İstanbul 24 Ağır Ceza Mahkemesince 4 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında sürecek.

- FETÖ'nün CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek "kumpas" kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan sanıkların yargılanmaları, İstanbul 24 Ağır Ceza Mahkemesince 8 Mayıs'ta devam edilecek.

- Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül ile birleştirilen dosya sanığı CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanmasına 8 Mayıs'ta devam edilecek.

- Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasındaki bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile firari sanık Tuncay Opçin'in 75 yıla, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un 52,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 10 Mayıs'ta Çağlayan'da görülecek.

- FETÖ'nün "futbol yapılanması"na yönelik eski futbolcular İsmail Demiriz ile Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına 11 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında devam edilecek.

- FETÖ'nün Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma sonucunda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu 15 sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın devam duruşması, 11 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülecek.

- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu, 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davanın 6. duruşması 15 Mayıs'ta Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan salonda görülecek.

- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) işgal eden 6'sı tutuklu 17 kişinin yargılandığı dava, İstanbul 25 Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs'ta devam edecek.

- Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun "FETÖ silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs'ta görülecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 75 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 18 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında devam edilecek.

- "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu, 108 sanığın yargılandığı duruşma İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de 22 Mayıs'ta görülecek.

- İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle, 18’i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına 22 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında 25 Mayıs'ta yapılacak.

- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde açığa alınan, aralarında 7 profesörün de bulunduğu 22'si tutuklu 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmasına 29 Mayıs'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülecek.