Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜMSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında sınır ötesinde süren operasyonlara ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İHANET ÇETELERİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"



"Ülkemizde artık kimlerin başka güçlerin emrinde birer ihanet çetesi olarak faaliyet gösterdiği, kimlerin de Allah'ın rızası yolunda gayret sarf ettiği tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır.

Müslümanın aynı delikten tekrar tekrar ısırılmayacağı tavsiyesini aklımızdan hiç çıkarmadan tüm ihanet çetelerinin kökünü kazımakta kararlıyız.

SINIR ÖTESİ



Sınırın ötesinden de PYD'yi vuruyoruz. Biz hep şuna inandık fetih yakındır. Fethin yakın olduğuna inananlar şuna inanırlar: Yardım sadece Allah'tandır.

3 bini aşkın DEAŞ'lıyi etkisiz hale getirdik. Şimdi hedef: Münbiç.

RAKKA'YI DEAŞ'A MEZAR EDERİZ



Biz diyoruz ki, Rakka operasyonunu yaparız ama yanınıza terör örgütlerini almayın. Terör örgütlerinin iyisi kötüsü olmaz. Hepsi kötüdür.

Bu kadar ülke ele ele verelim: Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz."