Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Hipodrum Caddesi üzerinde kontrolden çıkan dolmuş ağaca çarparak durdu. Kazada, minibüsteki yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.
Başkent'te dolmuş kazası! Çok sayıda yaralı var
29.04.2017 - 13:17 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 13:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkentte bir dolmuşun karıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler : başkent kaza,
468863 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468863.aspx
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