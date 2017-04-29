Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Hipodrum Caddesi üzerinde kontrolden çıkan dolmuş ağaca çarparak durdu. Kazada, minibüsteki yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.