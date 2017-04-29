Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasını yönettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan örgütün 'polis imamı' M.F.B., Edirne'de gizlendiği kızının evinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. M.F.B., soruşturmasının yürütüleceği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Zonguldak'ta öğretmenlik yapan M.F.B., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alındı. Terör örgütünün polis yapılanmasını yönettiği ve 'polis imamı' olduğu belirtilen, hakkında yaklama ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan M.F.B.'nin Edirne'de kızının evinde gizlendiği belirlendi.

Edirne polisi takibe alınan M.F.B'yi eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.F.B., İstanbul'a gönderildi.