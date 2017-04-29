Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ensonhaber'in "yorum-haber" tarzındaki değerlendirmesine göre; 28 Şubat dönemlerinde yoğun propaganda aracı olarak kullanılan, zaman zaman günümüzde de yapılan bir haber tarzı var. Bu haber tarzında genelde "İçki içti, dayak yedi" ya da "Ramazan'da oruç tutmadı diye saldırı" şeklinde manşetler, başlıklar kullanılır.

"MÜJDAT GEZEN'İN TİYATROSUNA SALDIRI" HABERİ GERÇEK Mİ, KURGU MU?

Benzer şekilde kurgu olarak karşımıza çıkan bir çok olay, haber hala yapılırken, son olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin 'kundaklanması' haberi bu şekilde karşımıza çıktı.

ALKOLİĞİN BİRİ SALDIRDI DİYE, ANINDA PROPAGANDA YAPMIŞLARDI



Alkolik bir adam, hedefi/sebebi belli olmaksızın Müjdat Gezen'in sahibi olduğu sanat merkezine saldırdı, merkezi yakmak istedi.

Referandum öncesi anında algı operasyonuna girişip "İşte AK Parti Türkiyesi" propagandasına başladılar. Referandum geçti, haberin bir önemi de kalmadı.

"SALDIRGANI AFFETTİ, ÇAYA DAVET ETTİ" HABERLERİ TÜREDİ



Haliyle saldırı gerçekleştiğinde ortalığı ayağa kaldıran Müjdat Gezen, saldırıyı yapan adamın serbest kalmasını istedi. Yetmedi, bir de; "Saldırganı çaya davet etti." haberleri birbiri ardına yayınlanmaya başladı.