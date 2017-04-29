İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edeceği iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C üyelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlama ve tören için toplanan grupların arasına girip güvenlik görevlilerine saldırıda bulunarak provokasyon gerçekleştireceklerini belirledi.Söz konusu soruşturma kapsamında, Okmeydanı'nda bir derneğe operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da terör operasyonu
29.04.2017 - 15:54 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edeceği iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : İstanbul,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü,
468898 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468898.aspx
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