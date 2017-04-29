Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki askerlerin, sabaha karşı sivil polislerin yardımıyla demir korkuluklara dayadıkları merdiveni kullanarak kaçma anına ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.
FETÖ'CÜLERİN KAÇMA ANI İDDİANAMEDE
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında incelenen Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar, darbe teşebbüsü sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen "çatı iddianamesi"nin eklerinde yer aldı.
MERDİVEN DAYAYIP KAÇTILAR
Genelkurmay Başkanlığı kuzey nizamiyesinin dış cephesinden Yahya Galip Caddesi'nin Milli Müdafaa Caddesi istikametini gösteren kamera kayıtlarına, elindeki silahla kamuflajlı bir askerin 16 Temmuz saat 09.34'te demir parmaklıklardan çıkıp koşarak Polis Akademisine doğru gitmesi yansıdı.