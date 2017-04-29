Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayınlanan 689 ve 690 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname ihraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili. İhraçların bir çoğu Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlıklardan.

YENİ KHK İLE İHRAÇLAR

KHK'larla birlikte TBMM'den 3 kişi, Danıştay'dan 3 kişi, Yargıtay'dan 19 kişi, YSK'dan 6 kişi, HSYK'dan 6 kişi, Başbakanlık'tan 3 kişi, Diyanet'ten 201 kişi, RTÜK'ten 2 kişi, SPK'dan 23 kişi, Adalet Bakanlığı'ndan 1127 kişi, Dişişleri Bakanlığı'ndan 19 kişi ihraç edildi.

Yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 34 personel göreve iade edildi. Muhtar ve korucuların SGK pirimleri devlet tarafından ödenecek.

484 AKADEMİSYENE İHRAÇ

Yeni KHK'larla birlikte 484 akademisyen ve 98 üniversite çalışanı ihraç edildi. FETÖ'nün yurtdışındaki okullarından mezun olan öğrencilerin Türkiye'deki denkliği kaldırıldı.

EVLİLİK PROGRAMLARI KALDIRILDI

Öte yandan yayınlanan KHK ile son dönemde büyük tepki toplayan evlilik programlarının yayından kaldırılması yönünde karar verildi.