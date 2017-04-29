Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Televizyonu, 16 Nisan referandumuyla ilgili provakatif yayınlarını sürdürdü. Başrolde gezi olaylarından tanıdığımız bir isim olan Cristian Amanpour vardı.

Amanpour CNN’deki programında 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili terör örgütlerinin ağzından yayın yapınca, programa bağlanan AK Parti İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı’nın çarpıcı sözleriyle karşılaştı.

Amanpour, yayın boyunca, FETÖ’ye yapılan operasyonları referandum sonucuyla ilişkilendirmeye çalıştı. 16 Nisan’dan bu yana Türkiye’de her gün hayır oyu veren protestocuların sokaklarda gösteriler yaptığını iddia etti.

AGİT GÖZLEMCİLERİNİN ADİL OLDUĞUNU SAVUNDU

Referandum sonucunu kabul etmeyen Türk vatandaşlarının tutuklandığı yönündeki ipe sapa gelmez bir yalanı bile hiç utanmadan canlı yayında dile getirdi.

PKK sempatizanı AGİT gözlemcilerinin adil ve tarafsız olduğunu savundu.

Milyonlarca evet oyunun da sahte olduğunu iddia etti.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ RAVZA KAVAKÇI AÇIKLAMALARIYLA CNN SPİKERİNE CANLI YAYINDA HADDİNİ BİLDİRDİ

Bu tarz yorumlarla yayın yapan Amanpour’a Ak Parti İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı, kapak gibi yanıtlar verdi. Kavakçı “birçok ülkede insanlar yapılan oylamaların sonucunu hoş görmeyebilir, İngiltere’de Brexit referandumunda, ABD’de Trump’ın kazandığı seçimlerde olduğu gibi, fakat seçim sırasında sahtekarlık yapıldığı iddiası anlamsız, saçmadır gerçeğe dayanan hiçbir gerekçesi yoktur bağımsız bir seçim komisyonuna sahibiz. Ve bu komisyon hiçbir yolsuzluk sürecine bulaşmamıştır” dedi.

Kavakçı Amanpour’un Türkiye’de her gün protestolar oluyor iddiasına da “protesto yapanlara gelince onlar protesto yapmakta özgürdür demokratik bir ülke burası hukuk kurallarını çiğnemedikçe de gözaltına alınmazlar” yanıtını verdi.

Bu sözlerin üzerine Cristian Amanpour, terör örgütü ile bağlantılı PKK ve FETÖ operasyonlarını referandumla ilişkilendirmeye çalıştı, “peki o zaman protestocular neden gözaltına alınıyorlar tamam belki serbest bırakıldılar ama biliyorsunuz yüzlerce gazeteci filan gözaltına alındı” diye sordu.

Ravza Kavakçı, Amanpour’un provokatif sorusuna darbe teşebbüsünde bulunan darbecilerin göz altına alındığını hatırlattı, operasyonların referandumla ilgisinin olmadığını belitti.

Amanpour bu kez “Türkiye demokrasiden kopuyor, Batı ile ilişkileriniz zedelendi, ‘tamam artık yeterince adam topladık’ deyip ne zaman duracaksınız” diye küstahça bir soru yöneltti.

Amanpour’un provokatif sorusuna Kavakçı, “F16’lar Pentagon’u bombalasa, Amerikan askeri üniforması giyen teröristler sizi bombalasa, siz ne yapardınız” diye CNN sunucusuna haddini bildirdi.

Programın son bölümünde Amanpour, AB Türkiye’yi bırakıyor mu diye yine terörist ağzıyla bir soru sorunca Ravza Kavakçı, “bence şu çok çok saygısızlık. Türkler evet dediği için sonucuna katlanacaklar şeklindeki bu anlayış kabul edilemez, Türkiye’nin seçimine saygı duymalısınız, seçim sonucunu kabul etmemek büyük saygısızlıktır” yanıtını verdi.

Kaynak: Haber 7