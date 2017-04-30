Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Evliya Nizameddin Hazretleri Dergahı yönetiminden Seyid Khusro Nizami tarafından kaleme alınan mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dergaha davet edildi. Mesajda, Enver Ören Ağabey'in de dergahı ziyaret ettiği ve Enver Ağabey'in yakın dostu olduğu belirtilen Nizami'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dergahta ağırlamaktan şeref duyacağı belirtildi.

İşte o mesaj;

"Saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a,

Öncelikle saygıdeğer dostunuz Dr. Enver Ören Ağabey'in Evliya Nizameddin Hazretleri (R.A) dergahını ziyaret ettiğini söylemek isterim. Sağlınıza duacıyız. Çok yakında Hindistan'ı ziyaret edeceğinizi öğrendim. Dr. Enver Ören Ağabey'in yakın bir dostu olarak Hindistan ziyaretiniz sırasında sizi dergahımızda ağırlamaktan şeref duyacağım.

Sizinle tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."