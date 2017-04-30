Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor. İskelelerin yüksekliği ise şehrin silüetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek. Öte yandan, proje kapsamında deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. Proje inşaatı sebebiyle Kabataş, 2 yıl deniz trafiğine kapalı olacak. Proje çerçevesinde yaklaşık 90 bin metrekarelik büyük bir alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Çalışmalar sürerken havadan drone ile görüntülendi.
Harun Basat - A. Faruk Sarıkoç İHA
‘Martı’nın iskeleti ortaya çıkmaya başladı
30.04.2017 - 07:45 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kabataş’ta deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre etmek maksadıyla yapımına başlanan, kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için ‘Martı Projesi’ olarak da anılan, “Kabataş Transfer Merkezi Projesi”nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemleri hızla devam ediyor.
Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor. İskelelerin yüksekliği ise şehrin silüetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek. Öte yandan, proje kapsamında deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. Proje inşaatı sebebiyle Kabataş, 2 yıl deniz trafiğine kapalı olacak. Proje çerçevesinde yaklaşık 90 bin metrekarelik büyük bir alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Çalışmalar sürerken havadan drone ile görüntülendi.
Etiketler : Kabataş,deniz,raylı sistem,Martı Projesi,Kabataş Transfer Merkezi Projesi,
469019 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469019.aspx
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