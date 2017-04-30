Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor. İskelelerin yüksekliği ise şehrin silüetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek. Öte yandan, proje kapsamında deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. Proje inşaatı sebebiyle Kabataş, 2 yıl deniz trafiğine kapalı olacak. Proje çerçevesinde yaklaşık 90 bin metrekarelik büyük bir alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Çalışmalar sürerken havadan drone ile görüntülendi.

Harun Basat - A. Faruk Sarıkoç İHA