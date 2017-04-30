Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hiçbir şekilde bir yanlışa düşmeden onurlu bir bürokrat olarak görevini sürdürdüğünü ifade eden Şahin, şunları söyledi: Medyada duyuncaya kadar ne olduğunu bilmediğim bir uygulamayı kullandığımı haber yapmak şerefsizlik ve namus yoksunu bir davranış biçimidir. Beyazla siyahın yer değiştiği, gerçeklerle yalanların çarpıtıldığı bir ortamda sessiz kalmayı denedim ama daha fazla sessiz kalmakla yalan söyleyenlerin halkı inandırmayı başardıklarını görünce açıklama yapmayı zorunlu gördüm. Ne telefonuma yüklediğim ne kullandığım vaki iken bu çirkef yapının içine beni çekmeye çalışanlarla hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla bu kadar yakın çalışan biri olarak onlara ihanet edecek kadar kansız biri değilim ancak bilinmelidir ki iftira atanların çamurun içine battıklarını kamuoyunda görmekteyiz. Bu aşağılık iftirayı atanların peşini hiçbir şekilde bırakmayacak ve gerek cezai, gerek hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım.