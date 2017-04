Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 7. Olağan Genel Kurulu’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine karşı tarihin en büyük başarılarını elde ettiklerini dile getirerek, şunlar söyledi: “FETÖ’nün devletten, iş dünyasından, sivil toplum hayatımızdan ve ülkemizin her köşesinden sökülüp atılması yolunda çok önemli uygulamalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bu bitmedi, bu vücudumuzdaki öyle bir virüs ki metastaz yaptı. Bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Silahlı kuvvetlerimiz, polis teşkilatımız, devletin tüm kurumları, her yerden temizlenmesi gerekiyor ve ne demiştim? ‘İnlerine gireceğiz’ demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi, in çok. Aynı şekilde PKK’nın da inlerine girdik, giriyoruz. Burada durmadık, sınırın ötesinde de PYD ile YPG... Görüyorsunuz kimlerin desteğinde onlar bize oralardan nasıl saldırıyorlar? Havan toplarıyla vesaire. Ama oraları da onlara mezar ediyoruz, yine durmak yok. ‘Bundan sonra birilerinden gelecek destekle değil, kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz’ demiştik ve kendimiz kesiyoruz.”



ABD’YE ÇAĞRI

Terör örgütlerinin iyisi ya da kötüsünün olamayacağını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bunların hepsi kötüdür. Dolayısıyla elimizde belgeler var. 16’sında Amerika’da Sayın Trump ile görüştüğümüzde hep belgeleri de önlerine koyacağım. 3 bini aşkın DEAŞ’lı etkisiz hâle getirildi. Yani biz koskoca Amerika, bu kadar Koalisyon Güçleri ve Türkiye, biz el ele verelim, Rakka’yı, DEAŞ’a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul, aynı şekilde El Ambar, buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak’ta kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. İşte Telafer, işte Sincar, ne oldu, baktık ki olmuyor Sincar’a bir operasyon, öbür tarafa bir operasyon yaklaşık 210, 220 tane teröristi orada hallettik ve en önemli merkezlerini oralarda vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi bunlar tehditlerini vesaire sallayıp dururlar.”



SABIR SABIR NEREYE KADAR?

Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik haksız ve adaletsiz tavırdan değişiklik yapmazsa belki bu konuda da bir halk oylaması ihtiyacı doğacağına dikkat çekerek, “Olur mu, olur. İngiltere Brexit yapınca oluyor da Türkiye’yi kapısına yakıştırmayanlar, kapıdan içeriye sokmayanlar, Türkiye’nin bir halk oylaması kararından neden rahatsız oluyorlar” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’ya şöyle seslendi: Biz de Batı’dan şu anda ne istiyoruz? Yapacaksan yap. Varsa sende bir adalet anlayışı, adaletini göster. Ortaya bunu koy. Ama Türkiye’ye sene 1964 sene 2017. 54 yıldır kalkıp da şu Avrupa Birliği kapısında Türkiye’yle dalganı geçme. Çözecekseniz bu işi çözün. Bu milletin de bir sabrı var. Bir yere kadar. Ondan sonra da niye Erdoğan böyle konuşuyor? ‘Diktatör’ dersiniz. Sabır. Her türlü hakareti yaparsınız. Sabır. Nereye kadar sabır? Bir yere kadar.

CHP’nin referandum sonuçlarını AİHM’e götürmesini de değerlendiren Erdoğan, “Şimdi AİHM’de kendilerine çözüm arayanlara sözüm şudur; başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz. Başarıyı mahkeme kapılarını aşındırarak değil, ancak milletin gönlüne girerek elde edebilirsiniz” açıklamasında bulundu.



Kıbrıs’ı hatırlattı

Bu kadar yürekten çağırma beni...

Kıbrıs Barış Harekâtından önce Rumlar, Mücahitleri etkilemek için, mevzilere yakın yerlerde, ‘Bekledim de gelmedin’ şarkısını çalarak, Kıbrıs Türkünün moralini bozmaya çalışır. Kıbrıs Türkü buna karşı tedbir olarak Bayrak Radyosu kanalından, sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan’a ait ‘Bu kadar yürekten çağırma beni/Bir gece ansızın gelebilirim’ şarkısıyla karşılık verir. Bu şarkı bugün özel harekâtçıların operasyon şarkısı olarak

kullanılıyor.