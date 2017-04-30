Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs ve Filistin meselesinin İslam dünyası için önemine temas eden Kurtulmuş, “Maalesef Kudüs ve Filistin topraklarındaki siyonist işgalin sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Bunun, İsrail’in ihlal ettiği çok sayıda uluslararası kararı da gündeme getirdiğini biliyoruz. Ama önce çuvaldızı başkasına batırırken, iğneyi de biraz İslam dünyasının kendisine batırmasının önemli olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Kudüs’ün yönetimi ve içinde bulunduğu şartların, nasıl bir dünyada yaşandığının en güzel göstergesi ve en önemli turnusol kâğıtlarından biri olduğunu belirterek şu mesajları verdi: Kudüs acılar içinde kıvranırken, tarihin hiçbir döneminde dünyanın başka yerlerinde insanlar huzur ve rahat içinde yaşıyor olmadılar. Bu anlamda Kudüs bir turnusol kağıdıdır. Osmanlı barışı uygulamasından bugün de insanlığın çıkaracağı çok dersler var. O günkü Osmanlı’nın Kudüs kriterlerini bugün insanlığın barış kriterleri haline nasıl getireceğiz?

Bugün, Avrupa kıtası, dünyanın en medeni yeri, oradaki birkaç milyon yabancıya tahammül edemiyor. Hani özgürlük, barış, diğer dinlere saygı vardı? ‘Türkler dışarı’ diye duvarlara yazıyor, camilerin kapılarına gamalı haç işaretleri koyuyor. Çok oy alan partilerin başkanları çıkıyor ‘İslam yasaklanmalı, Müslümanlar da Avrupa kıtasından dışarı atılmalı’ diyor. Hani özgürlük, barış, diğer dinlere saygı vardı?