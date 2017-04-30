Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRKSAT A.Ş. kamu hizmetlerine elektronik ortamda erişim imkânı sağlayan e-Devlet Kapısı’nda en yüksek derecede güvenlik tedbirleri alındığını belirterek, güvenlik açısında bireylerin de sorumluluk taşıdığına dikkat çekti. TÜRKSAT’tan yapılan açıklamada e-Devlet Kapısı üzerinden kişisel bilgilere erişimin mümkün olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “e-Devlet Kapısı sistemlerinde, en yüksek derecede sistemsel, yazılımsal, donanımsal ve fiziksel güvenlik önlemleri alınmaktadır. e-Devlet Kapısı’nı işleten Türksat, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir ve sertifikanın gerektirdiği denetlemeler her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. e-Devlet Kapısı, Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik birimi bünyesindeki sızma testi uzmanları tarafından sürekli olarak test edilmektedir. Ayrıca bağımsız bilgi güvenliği firmalarınca yapılan güvenlik ve sızma testleriyle düzenli olarak sınanmakta ve doğrulama testlerinden de başarıyla geçmektedir.” Kurumun yanı sıra kullanıcıların da güvenlik konusunda sorumluluk taşıdığı ifade edilen açıklamada, “Teknik olarak tüm önlemler yerinde olsa dahi, sosyal mühendislik teknikleriyle kişilerin güvenlik zafiyetleri ortaya çıkabilmektedir. Bunun için kullanıcıların e-Devlet şifrelerini kimseyle paylaşmamaları, tahmin edilmesi zor şifreler kullanmaları şarttır. İşe giriş, kredi, kayıt v.b. işlemler için kendilerinden şifre zarflarını ya da şifrelerini isteyen kişilere itibar etmemeleri gerekmektedir” denildi.