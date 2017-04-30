Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilece Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri 35 yaşındaki Salih M.’nin kimlik sorgusunu yaptı. Sorgulamanın ardından Salih M., terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Ekipler, Suriyeli sığınmacıların barındığı Süleyman Şah Konaklama Tesisleri önünde ise 30 yaşındaki Fehed El T., isimli Suriyeli'yi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Şüphelilerin, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi.