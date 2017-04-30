Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu yaralandı.





2 BİN 900 RAKIMDA TERÖR OPERASYONU

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman-2" operasyonunda, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 7 mağaradan 4'ünde arama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 11 gündür aralıksız devam ettiği bildirildi. Bilgilendirmede operasyon bölgesinde şimdiye kadar bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 7 mağaradan 4'ünün arandığı, çok büyük ve odalı mağaralardan bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve mağaraların aranmasına emniyetli şekilde devam edildiği belirtildi.

Mağaraların aranmasında iki kez teröristlerle temas sağlandığı ve bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusunun yaralandığı ifade edilen bilgilendirmede, mağaraların bir kısmında hala teröristlerin bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Bilgilendirmede ayrıca mağaraların içine erişilmesini ve kullanılmaz hale getirilmesini sağlamak için bölgeye iş makinelerinin sevk edilerek, çalışma yapması planlandığı kaydedildi.