Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyelik için aday adaylarının başvuruları, 2 Mayıs Salı günü sona eriyor.

Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere, HSK'ya 7 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona gönderecek.

Komisyon, 10 gün içinde, her bir üyelik için 3 adayı üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

Birinci oylamada üçte iki çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılacak; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilecek.

Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu alan seçilecek. Üyelerin 2 katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.