Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

689 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle Denizli'de Nörobilim Tıp Merkezi, Özel Nörobilim Nöropsikiyatri Tıp Merkezi ve Denizli Engelliler Derneği kapatıldı. KHK kapsamında, çoğunluğu imam hatiplerde görevli memurlardan olmak üzere 8 ilçeden 20 kişi ihraç edildi.