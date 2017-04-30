Ukrayna'dan Cenk-y gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen bir İran vatandaşının aracında yapılan aramada askeri dürbün ve mekanizma parçaları ele geçirildi. Operasyon perşembe günü gerçekleştirildi. Askeri parçalar üzerinde yapılan araştırma sonucu bu parçaların anti tank füzesine ait olduğu tespit edildi.İranlı zanlı gözaltına alındı. Olayın terörist faaliyetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
Zonguldak'ta iki antitank füzesi ele geçirildi
30.04.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Limanı'nda iki antitank füzesi ele geçirildi. Operasyonda bir İranlı gözaltına alındı.
Etiketler : Zonguldak Limanı,antitank füzesi,
469114 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469114.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER