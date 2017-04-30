Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna'dan Cenk-y gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen bir İran vatandaşının aracında yapılan aramada askeri dürbün ve mekanizma parçaları ele geçirildi. Operasyon perşembe günü gerçekleştirildi. Askeri parçalar üzerinde yapılan araştırma sonucu bu parçaların anti tank füzesine ait olduğu tespit edildi.İranlı zanlı gözaltına alındı. Olayın terörist faaliyetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.