11 gün süren operasyonlarda bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilen mağaralarda, teröristlerle sağlanan temasta 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu
30.04.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 900 rakımlı İncebel ve Kato dağlarında PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman-2" operasyonunda, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 7 mağaradan 4'ünde arama yapıldı.
Etiketler : şırnak,operasyon,
469161 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469161.aspx
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