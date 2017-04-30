Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerekçeli karardan: - "Daha önce bankanın kapısından dahi geçmemiş bu 38 bin yeni hesap sahibinin yaklaşık 12 bininin ev hanımı, 6 bininin üniversite öğrencisi olması, yeni hesap açanlardan 3 bin kişinin bir kısmının kamuda, bir kısmının da FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapanlardan oluşması tesadüfle izah edilemeyecek maddi vakadır" - "Bu kişilere 17-25 Aralık'tan sonraki dönemde hesap açtırılmasının altında yatan planın ise bankaya el koyulması halinde 'öğrencinin, ev hanımının hesaplarına el konuldu' denilerek 'mağdur edebiyatı'na zemin hazırlanmasının amaçlandığı raporlara yansımıştır"