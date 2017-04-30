Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle helikopterlerin başına en çok gelebilecek; elektrik tellerine takılma, motoru arızası gibi eğitimler simülatörlerde defalarca tecrübe edilerek benzer bir durum uçuşta meydana gelirse pilotların kaza kırım durmunda bunun üstesinden gelebilmesine yönelik eğitimler veriliyor.

TAM GÖREV SİMÜLATÖRÜ İÇİN GERİ SAYIM

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin simülatör üretim ve mükemmeliyet merkezi olan HAVELSAN'ın, kara, deniz ve hava unsurları için her türlü simülatörü yerli ve milli imkanlarla geliştirip, kullanıma sunduğunu söyledi.

ATAK Projesi kapsamında ilgili bütün simülatör setlerinin üretimi görevinin HAVELSAN'a verildiğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Bunların içinde pilot eğitimleri, pilotların aviyonik sistem eğitimleri, uçuş eğitimleri, tam görev eğitimleri ve helikopterlerin tamir-bakımını yapacak uzmanların eğitimleri için simülatör serisi üretimleri gerçekleştirdik.

Bugüne kadar bu serinin gerek pilotların aviyonik eğitimi gerekse bakımcıların bakım eğitimi için gerekli simülatörlerden tamamladığımız üretimleri Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik.

Türk Silahlı Kuvvetlerinın Helikopter Simülatör Eğitim Merkezleri (HELSİM) var. Bu merkezlerde yine daha önce HAVELSAN tarafından diğer helikopterler için üretilmiş helikopter simülatörleri mevcut.

Yerli helikopterimiz ATAK'ın simülatörlerini de teslim etmeye başladık. Bunlardan pilot eğitimi ve teknisyen eğitimi simülatörlerini tamamladık. Tam görev simülatörü için de çalışmalarımız devam ediyor."