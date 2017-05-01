Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman kırsalında önceki gün terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hâle getirilen 8 teröristten 4’ünün, 2015 yılında “çözüm süreci”nin son günlerinde 2 asker ve 1 korucunun şehit edildiği 3 saldırının failleri olduğu ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, önceki gün sabah erken saatlerde merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı köyleri kırsalında savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 8 teröristi etkisiz hâle getirip, barındıkları alanları imha etti. Cesetleri, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan teröristlerden dördünün kimliği belirlendi. Öldürülen teröristlerin İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler” listesinde “yeşil” ve “gri” kategoride yer alan ve başlarına 300 bin ile 1 milyon lira para ödülü konulan Veli Temirci, Abuzer Arıca, Fırat Berkpınar ve Şefik Körman oldukları anlaşıldı. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin, 20 Temmuz 2015’te Adıyaman’da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal’ın şehit edildiği, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016’da Boğazözü Köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek’in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016’da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez’in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı.