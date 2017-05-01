Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve MLKP'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklanmış örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İzmir'de terör operasyonu
01.05.2017 - 08:29 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 08:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri öne sürülen 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve MLKP'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : İzmir,
469288 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469288.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER