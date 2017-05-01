Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Meydanı'na sadece anma için çelenk bırakılmasına izin verilirken meydana gelen ilk isim Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar oldu. Başkan Hazinedar temizlik işçileriyle birlikte sabahın erken saatlerinde Taksim Meydanı'na geldi. Ardından işçilerle birlikte Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelen bırakan Başkan Hazinedar tüm işçilerim bayramını kutladı. İşçiler ile birlikte Kazancı yokuşuna yönelen Hazinedar, 1977’yılında 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden 77 vatandaş için yokuşa karanfil bırakarak, dua etti.

Anmaların ardından işçilere de karanfil dağıtan Başkan Hazinedar, emeğin karşılığının en yüksek seviyede

Beşiktaş'ta karşılık bulduğunu söyleyerek, “1 Mayıs emeğin bayramı ama Türkiye'de emekçilerin, emeğin karşılığının hiç şüphesiz en yüksek seviyede karşılık bulduğu yer Beşiktaş biz Türkiye'de bu sabah itibari ile bütün 2 bin 200 işçi kardeşimizin tamamı sendikal örgütlenmenin çatısı altına girmiş ve toplu sözleşmesini imzalamış olacak. Biz geldiğimizde bir söz vermiştik. Beşiktaş özgürlükçü demokrasinin kalbi, çağdaş değerlerin en güzel yaşadığı yer. Biz işçi kardeşlerimizle emekçi kardeşlerimizle büyük bir aşk yaşıyoruz Beşiktaş'ta. Onlarla birlikte her attığımız adımı paylaşarak birlikte karar vererek gerçekleştirtiyoruz. Tabi 1 Mayıs Taksim'de 4 sene önce ilk kez işçi kardeşlerimizle beraber çıkıyor ve 1977'de başta olmak üzere emeğe saygımızı ve anmamızı gerçekleştiriyor. Gönlümüz ister ki nasıl darbe girişiminde hemen sonra burada 24 Temmuz'da Taksim açılarak Türkiye'de demokrasiye inananlar büyük bir haykırışı ifade etme imkanı bulduysa Taksim'de her zaman olarak. Bu devleti yönetenlerin inisiyatifine bağlı olmamalı. Ama tabi ki devlet önlem almalı. 1 Mayıs emeğin, emekçinin bayramı kutlu olsun” dedi.