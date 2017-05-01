1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı'nda bir temizlik işçisi görevine devam etti. İşçi bayramında Bariyerlerin kenarlarını temizleyerek görevine devam eden temizlik işçisi konuşmak istemedi.
Temizlik işçileri 1 Mayıs'ta da görevinin başında
01.05.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde bir temizlik işçisinin görevine devam etmesi dikkat çekti.
Etiketler : temizlik işçileri,1 Mayıs,
469312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469312.aspx
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