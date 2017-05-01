Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı'nda bir temizlik işçisi görevine devam etti. İşçi bayramında Bariyerlerin kenarlarını temizleyerek görevine devam eden temizlik işçisi konuşmak istemedi.