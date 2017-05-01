Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Hindistan’da temaslarına devam ediyor. Hindistan ziyareti kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı. Erdoğan daha sonra anıt defterini imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gandhi Anıtı’nı ziyaret etti
01.05.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi’de Mahatma Gandhi Anıtı’nı ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan,Gandhi Anıtı,
469335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469335.aspx
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