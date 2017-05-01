Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Hindistan’da temaslarına devam ediyor. Hindistan ziyareti kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı. Erdoğan daha sonra anıt defterini imzaladı.