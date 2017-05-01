Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinin kırsal kesiminde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.Irak sınırındaki operasyonlar esnasında silahlı insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi Hore tepede bir grup terörist tespit edildi.Söz konusu bölgeye silahlı insansız hava aracı tarafından yapılan operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Söz konusu bölgeye silahlı insansız hava aracı tarafından yapılan operasyonda 3 PKK'lı terörist öldürüldü.Bölgede operasyon sürüyor.