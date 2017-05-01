Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üretim Reform Paketi'ne ilişkin olarak, "Endüstri bölgesi kurma imkanı getiriyoruz. Bir iş adamının arazileri var. Burada endüstri bölgesi kurmak istiyor, özel, yönetimi kendisine ait. Bu kişiler devletin kurduğu endüstri bölgelerindeki bütün haklardan, indirimlerden, teşviklerden faydalanacaklar ve yönetimleri de kendilerine ait olacak." ifadelerini kullandı.

"Amacımız 300 OSB'de en az 300 teknik kolej kurmak"

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) kuruluş süreçlerini kısaltacaklarını, amaçlarının sanayiciye ucuz parsel temin etmek olduğunu anlatan Özlü, "OSB'lerde OSB yönetimlerinin teknik kolej kurmalarını destekliyoruz. Teknik kolejlerin altyapı, bina ve laboratuvar kurmaları için biz destek vereceğiz bakanlık olarak. 15 yıl vadeli yüzde 3'e kadar düşük faizli krediler ilk 2-3 yılı ödemesiz vereceğiz. Buradaki amacımız sanayicimizin ihtiyaç duyduğu nitellikli elemanı artırmak. Amacımız 300 OSB'de en az 300 teknik kolej kurmak." dedi.

"Türkiye NATO'nun ender bulunur üyelerinden birisi olmuştur"

Bakan Özlü, Amerikalı komutanın TSK'nın vurduğu üssü ziyareti ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hava harekatından sonra kamplara gidiyor inceleme yapıyor, 'geçmiş olsun' diyor. Bunlar hoş şeyler değil. Biz NATO üyesiyiz. Türkiye NATO'nun ender bulunur üyelerinden birisi olmuştur. NATO'nun hedeflerine, gayesine sadık kalmış iyi bir müttefiktir Türkiye."