Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev eseri bünyesinde barındırıyor. Şanlıurfa Bölgesel Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Abdulbaki Karakeçili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu'da tarih turizminde bir sıçrayış olduğunu ifade etti.

"Huzur ve istikrar olduğu sürece Nemrut ölmeyen bir değer"

Bölgede GAP turları hakkında çok sevindirici haberlerin olduğunu dile getiren Karakeçili, "Daha önce Nemrut'a en çok Japon, Çin ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden turist kafileleri geliyordu, fakat bu yıl İsrail'den turistlerin geldiğini görüyoruz. Bu da bölgemizdeki huzur, güven ve istikrar bakımından oldukça önemlidir. Bölgemizde huzur ve istikrar olduğu sürece Nemrut'un ölmeyen bir değer olduğunu göreceğiz." dedi.

Nemrut Dağı Milli Park görevlisi Bilal Mente ise turizm sezonunun çok kısa sürede açılmasına rağmen Avrupa, Amerika ve İsrail'den çok sayıda turistin geldiğini, gelen ziyaretçi sayısını göz önüne aldıklarında son yılların en büyük turist akınına uğramayı beklediklerini kaydetti.