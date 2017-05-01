Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü. Başbakan Modi ile bu sabah Hindistan-Türkiye İş Forumu'na katılan ve burada ikili ekonomik ilişkilerle ilgili önemli mesajlar veren iki lider, daha sonra heyetlerin de katılımı ile ikili ilişikileri ele aldı. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Modi, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişiminin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ticarette milli paranın kullanılması' vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi

Hindistan Başbakanı Modi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısına yönelik eleştirilerine büyük destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" söylemine gönderme yapan Başbakan Modi, BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Hindistan'a FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise özellikle FETÖ konsunda Hindistan'ı uyardıklarını söyledi. Erdoğan, görüşmede, FETÖ hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini belirterek, "Bu karanlık yapı, dünyanın en tehlikeli, en gözü dönmüş örgütlerindendir. Hindistan'ın, alacağı önlemlerle FETÖ'yü tamamen ülkeden çıkaracağına inanıyorum" dedi.