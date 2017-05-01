Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore’nin Geoje adasında bulunan Samsung tersanesinde bir vincin, başka bir vinçle çarpışması sonucu tersanedeki geminin üzerine düştüğü bildirildi. Yetkililer olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.