Güney Kore’nin Geoje adasında bulunan Samsung tersanesinde bir vincin, başka bir vinçle çarpışması sonucu tersanedeki geminin üzerine düştüğü bildirildi. Yetkililer olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Samsung tersanesinde vinç kazası: 5 ölü
01.05.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kore’deki Samsung tersanesinde bir vincin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Güney Kore,samsung,tersane,
469467 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469467.aspx
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