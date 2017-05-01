Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Bakırköy oldu. 1 Mayıs için sabah 05:00'te Taksim'e çıkan yollar kapatıldı, bazı metro seferleri iptal edildi. Talimhane, Beşiktaş ve Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümeye çalışanlar oldu. Bu gruplara polis müdahale etti. Taksim Meydanı'na kimsenin girmesine izin verilmezken, Talimhane’de bulunan oteller ve cafelere giriş çıkışlar polis kontrolünde yapıldı. Oluşturulan polis noktalarında vatandaşların ve turistlerin çanta ve bavulları arandıktan sonra geçmelerine izin veriliyor. Öte yandan Bakırköy'de çıkan arbedede polis havaya ateş açtı. Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplara yönelik müdahalelerde İstanbul genelinde 165 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.