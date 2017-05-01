Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik korucusu olan Kırgız Türkleri, terörle mücadelede etkin rol alıyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye getirilerek Erciş'e 32 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgız Türkleri, yaşadıkları bölgede terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele ediyor.

Güvenlik güçleriyle yürüttükleri terörle mücadelede görev sırasında şimdiye kadar 4 şehit veren Kırgız Türkleri, teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Ne bedel ödersek ödeyelim devletimizin yanındayız"

Ulupamir Mahalle Muhtarı Eyüphan Koşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün son çırpınışlarını yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şehitlerimizden geriye 9 çocuk kaldı. Devletimiz kararlılıkla terörün üstüne yürüdü. Ulupamirliler olarak ne bedel ödersek ödeyelim devletimizin yanındayız. Bayrağımız uğrunda can vermeye her zaman hazırız.

"Bu vatan hainlerinden asla korkmuyoruz"

Eski güvenlik korucusu Muhammet Arif Kutlu da devletin Kırgız Türkleri için bütün imkanları sağladığını dile getirdi.

Terörle mücadelede sonuna kadar devletin yanında olacaklarını anlatan Kutlu, "Her zaman milletimizin ve devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele ettik. Bu vatan hainlerinden asla korkmuyoruz." dedi.

Mehmet Ulu ise ülkenin birlik ve beraberliğini hedef alan teröre müsaade etmeyeceklerini, vatanın huzuru için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Alim Vatan da "Bu millet ve devlet bizimdir. Bizi her gün öldürseler de vatanımızı korumak istiyoruz. Şehitlik büyük mertebedir. Vatanımızı korumak için her zaman şehit olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.