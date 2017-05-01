Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, referandumun ardından ilk kez bakanlar kuruluna başkanlık etti. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanan kabine, bu hafta Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Başbakan Yıldırım, toplantı önce bakanlar ve eşleriyle kendi konutunda yemekli bir toplantı düzenledi.

BAŞBAKAN YEMEK VERDİ

Yemeğe ve ardından toplanan Bakanlar Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hindistan'da olan Bakanlar katılamadı. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

İşte Kurtulmuş'un açıklamaları:

Önümüzdeki süreçte yeni yönetim modelinin vermiş olduğu olumlu ekonomik havayla, üretimin, ihracatın ve istikrarın artacağını göreceğimizi düşünüyoruz.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİRSE GÜNDEME GELİR

(Başbakan'ın yemekli toplantısı kabinede revizyon olarak değerlendirilebilir mi?) Hayır değerlendirilemez. Bu ilk kez yapılmıyor. Bu daha önce de, aile ortamı içinde yapıldı. Bu akşam da böyle oldu. Son derece samimi, son derece aile ortamı içinde. Dolayısıyla bakanlar kurulu revizyonu başka bir şey, yemekli bir toplantıda toplanılması başka bir şey. Siyasetin gerektirdiği durumlar ortaya çıktığında, bakanlar kurulu revizyonu gündeme gelir, ama bugün için böyle bir durum söz konusu değil.

RUSYA'YA AFRİN TEPKİSİ

(Afrin'deki Rus askerleri) Türkiye'nin dış operasyonları, sınır güvenliği için gerekli olan operasyonlardır. Suriye ve Irak kuzeyindeki PKK operasyonları sınır güvenliği ve oradan gelecek terör tehditlerini ortadan kaldırmak için yapılan atılan adımlardır. Bölgede neredeyse terör örgütlerinin cenneti haline gelmiş bu bölgelerde, ABD ve Rusya'ya bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu bölgede ABD ve Rusya da meşru güçler üzerinden ittifaklarını geliştirmek zorundadır. Dostlarımızın Türkiye'ye zarar veren bu tutumlarını içimize sindiremiyoruz. ORadaki herhangi bir terör grubuyla dostlarımızın görüntü vermesinin şık olmadığını Türkiye'nin hoşuna gitmediğini de tekrar vurgulamak istiyorum.