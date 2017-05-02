Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 20.40'ta Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palam Askeri Üssü'nden Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ile Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Yeni Delhi'den ayrıldı.