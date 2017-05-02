Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün sınav usulsüzlüğüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada örgütün ilk defa 2011 Mayıs ayında uzaktan erişim yoluyla soruları ele geçirdiği tespit edildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ender Coşkun tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla ÖSYM’deki soruların tutulduğu kozmik odaya girilmişti. ÖSYM’nin en mahrem yeri olan kozmik odadaki soruların tutulduğu bilgisayarlarda yapılan incelemede, uzaktan erişimi sağlayan “sanal sunucu” tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi ve bilgisayarların log kayıtları ve imajları alındı.

4 SANAL SUNUCU TESPİT EDİLDİ

Bilgisayarlara erişim yetkisi bulunanların bu sunucu sayesinde soruları uzaktan erişim yöntemiyle ele geçirdikleri tespit edildi. İncelemelerde söz konusu bilgisayarda 4 sanal sunucu bulundu.

İLK MAYIS 2011’DE SORULARI ÇALMIŞLAR

ÖSYM tarafından son 15 yılda yapılan soruları mercek altına alan Başsavcılık, bilgisayarlardan alınan imajları ve log kayıtlarını geriye dönük olarak teknik inceleme yaptı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde FETÖ’nün ilk olarak 2011 Mayıs ayında söz konusu sunucular aracılığıyla uzaktan erişim yöntemiyle soruları aldığı belirlendi. 2011 Mayıs ayında ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı yapıldığı bildirildi.