Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CNN Türk’te referandum sonuçları ve 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Baykal, “Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakarım” dedi.

Yazarımız Batuhan Yaşar’ın geçtiğimiz hafta kaleme aldığı “Gül Baykal’la görüştü, hayırcıların adayı olabilir” başlıklı makalesi gündemi sarsmış ve haber Gül tarafından yalanlanmıştı. Halbuki Deniz Baykal, dün akşam televizyonda yaptığı açıklamalarla görüşmenin doğruluğunu itiraf etmiş oldu.

CNN Türk’te yayınlanan ve Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Baykal, Ahmet Hakan’ın “Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde Erdoğan karşısında çok büyük bir başarı şansı olur” sözleri üzerine, “Abdullah Gül ismi geçerse ben ciddiye alırım” dedi.

“DEĞERLENDİRMEK GEREKİR”

Baykal’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Eğer Sayın Gül çıkar ise bu ciddi bir tablodur. Sayın Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayı, bu söylediğim siyasi bağlantıları dikkate alarak, bu 48’i rencide etmeyecek bir anlayış içinde aday olarak çıkma eğilimini sergilerse, bu değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Abdullah Gül ismi geçerse ben ciddiye alırım. Çok gecikmemesi lazım. Süreç başlayacak çünkü.”

Baykal referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde ise, “Hayırcılar okumuş kültürlü bir kesimi temsil ediyor” diyerek “evet” oyu verenleri cahillikle suçladı.