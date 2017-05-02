Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Esat Caddesi'nde gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu saldırı sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli üç kişinin 06 AB 6115 plakalı otomobille kaçmaya çalıştığını fark eden polis ekipleri müdahalede bulundu. Bunun üzerine zanlılar polisin "dur" ihtarına uymayarak kalaşnikof silahlarla ateş etti. Açılan ilk ateş sonucu polis memuru Avni A. yaralandı.

Saldırganlar daha sonra yaya olarak gecekondu bölgesine kaçıp izlerini kaybettirdi.

Yaralı polis memuru Avni A, olay yerine gelen meslektaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



- Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı

Silahlı saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat timi sevk edildi. Ayrıca çevredeki birçok alan termal kameralarla tarandı.

Saldırganların kaçtığı bölgedeki bir dere yatağı da özel harekat timlerinin katıldığı çalışma kapsamında arandı.

Gece boyu süren çalışmalarda herhangi bir sonuç alınamazken zanlıların kaçma ihtimali bulunan güzergahlarda arama noktaları oluşturularak şüpheli araçlar incelendi.

Havanın aydınlanmasıyla drone ve özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda gecekondu bölgesindeki tüm metruk binalarda arama yapıldı.

Polisin bölgedeki operasyonu sırasında durumlarından şüphelenilen bazı kişiler gözaltına alındı.

Bu arada, saldırganlardan birinin, gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu saldırının şüphelileri arasında yer aldığı iddiasıyla aranan Murat Ö. olduğu belirlendi.



- Yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor

Kalaşnikoflu saldırıda yaralanan ve meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılan Gasp Büro Amirliğinde görevli polis memuru Avni A'nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.